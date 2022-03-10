Существуют основные правила, которым нужно следовать для замедления процесса старения

Терапевт Томи Митчел назвала основные способы, которые позволят сохранить надолго молодость тела и кожи. Старение – процесс естественный и неумолимый, однако существует масса методов, которые могут его замедлить.

Прежде всего, специалист советует отказаться от сахара – не полностью, а свести к минимуму его регулярное и частое употребление. Дело в том, что именно сахар приводит к раннему появлению морщин и пигментных пятен. Кожа же становится дряблой. Есть и куда более серьезные последствия: развитие диабета и иных болезней.

Крайне важно много спать. Взрослому человеку нужно примерно семь-восемь часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшим. У невыспавшихся людей организм вырабатывает в дневное время большее количество кортизола – гормона стресса, который часто становится причиной раннего старения. Обратите внимание на йогу – она поможет снизить риск эмоционального выгорания и поддержит вашу психику.

Еще один немаловажный элемент – физические нагрузки. Спорт заряжает человека энергией, уменьшает стресс и в принципе положительно влияет на организм. Пейте, особенно если тренируетесь, в среднем по восемь стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости обеспечивает баланс и положительно влияет на здоровье кожи.

Что касается питания, то нужно больше налегать на овощи и фрукты – в них содержатся витамины и антиоксиданты, а также питательные вещества, которые позволяют сохранить здоровье и моложавую внешность. Ешьте нежирное мясо и откажитесь от полуфабрикатов из магазина.

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