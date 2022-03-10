Врач-терапевт назвала главные секреты сохранения молодости

Врач-терапевт назвала главные секреты сохранения молодости
Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеГлавные враги красивой улыбки: стоматолог указал неочевидные причины потери зубов
Существуют основные правила, которым нужно следовать для замедления процесса старения

Терапевт Томи Митчел назвала основные способы, которые позволят сохранить надолго молодость тела и кожи. Старение – процесс естественный и неумолимый, однако существует масса методов, которые могут его замедлить.

Прежде всего, специалист советует отказаться от сахара – не полностью, а свести к минимуму его регулярное и частое употребление. Дело в том, что именно сахар приводит к раннему появлению морщин и пигментных пятен. Кожа же становится дряблой. Есть и куда более серьезные последствия: развитие диабета и иных болезней.

Крайне важно много спать. Взрослому человеку нужно примерно семь-восемь часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшим. У невыспавшихся людей организм вырабатывает в дневное время большее количество кортизола – гормона стресса, который часто становится причиной раннего старения. Обратите внимание на йогу – она поможет снизить риск эмоционального выгорания и поддержит вашу психику.

Еще один немаловажный элемент – физические нагрузки. Спорт заряжает человека энергией, уменьшает стресс и в принципе положительно влияет на организм. Пейте, особенно если тренируетесь, в среднем по восемь стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости обеспечивает баланс и положительно влияет на здоровье кожи.

Что касается питания, то нужно больше налегать на овощи и фрукты – в них содержатся витамины и антиоксиданты, а также питательные вещества, которые позволяют сохранить здоровье и моложавую внешность. Ешьте нежирное мясо и откажитесь от полуфабрикатов из магазина.

Ранее мы делились советами, которые помогут убрать лишние килограммы с живота даже после 50 лет.

Источник: Eat This, Not That ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

"Огромная бомба": эксперт расшифровал заявление Нуланд о биолабораториях на Украине

Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной

Решение Байдена разбило антироссийскую коалицию Запада

Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей