Идеальная фигура в любом возрасте: как убрать живот после 50

Идеальная фигура в любом возрасте: как убрать живот после 50
Фото: pixabay.com
Без отказа от вредных продуктов ничего не выйдет

К пятидесяти годам многие женщины начинают замечать весьма неприятный факт: жировые отложения в области талии становятся все заметнее. Что же не так? Казалось бы, образ жизни остается прежним, в питании тоже не происходит никаких радикальных перемен – домашняя еда и минимум вредных закусок. В чем же причина?

Именно питание провоцирует увеличение жировой массы – и подкожной, и висцеральной. В диете оно всегда превалирует над тренировками в случае отсутствия эндокринного и гастроэнтерологического заболеваний. Ведь лишние калории к возрасту "уходят" в живот и бедра.

Рекомендации

Исключаем все вредное – колбасу, консервы с соусами, сушеное мясо, чипсы и сухарики. Снижаем до максимума рафинированное масло, жареное и соленое. Исключаем все сладости, включая кондитерские изделия и варенья. Отказываемся от крупы с обильным содержанием крахмала. Это белый рис, пшено и манка, булгур. Ну и, конечно, туда же – булочные изделия с глютеном.

Продукты для похудения

Питайтесь нежирным мясом и субпродуктами, включая рыбу и морские продукты. Подойдет говядина и баранина. А лучше всего – мясо теленка или ягненка. Полезна красная рыба.

Далее по списку – бурый ряс с овсянкой, а также гречневая крупа. Плотнее налегаем на овощи и зелень. Ну и, конечно, обращаем внимание на ягоды и различного рода фрукты, включая яблоки и груши.

Многие ошибочно полагают, что к 50 для похудения нужно срочно ускорять обмен веществ. Но проблема тут не столько в метаболизме, сколько в балансе гормонов. Поэтому отталкиваемся от рациона. Тренировки, конечно, важны, но им нужно уделять уже второе место после питания.

Ранее диетолог рассказала, как сохранить вес после похудения.

Источник: "Бодибилдинг и фитнес" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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