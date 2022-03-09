Помните, что лишние килограммы нагружают важнейший орган тела

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что употребление жирных продуктов, а также сладкого с соленым, крайне негативно воздействует на человеческое сердце. По словам специалиста, переизбыток холестерина чрезвычайно вредит важнейшему органу.

Поэтому, отметил специалист, нужно отказаться от разного рода куриных крылышек и жареного в целом. Осторожность потребуется и в отношении кофе, потому что он повышает артериальное давление – особенно если речь идет о больших чашках.

Не менее вредно и то, что содержит соль. Известно, что это вещество задерживает жидкость и повышает давление. Нужно свести к минимуму и употребление сахара с мучными изделиями – особенно для тех, у кого есть проблемы с весом.

Кардиолог рекомендует всем почаще двигаться, так как в противном случае жир будет скапливаться в организме и создавать еще большую нагрузку на сердце. В идеале нужно вести, конечно же, здоровый образ жизни, и постоянно гулять, либо же бегать. В противном случае начнется развитие расширения объема сердца – кардиомиопатия, которая провоцирует ухудшение его сокращения.

Ранее американский диетолог Лиза Янг назвала основные способы, которые позволят желающим сбросить лишние килограммы и сохранить тело в тонусе.