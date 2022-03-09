Перебарщивать с такой специфической жидкостью точно нельзя

Российский гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала об основных правилах употребления дистиллированной воды. По словам медика, на постоянной основе такая жидкость вредна, поэтому нужно соблюдать определенные ограничения.

Специалист объяснила, что частое употребление дистиллята способно нанести вред человеческому организму. Как уточнила Яковлева, подобная вода очищена от различного рода примесей и вредных веществ, но вместе с тем в ней отсутствуют минеральные соли. По этой причине такая вода не станет помощником в поддержке кислотно-щелочного баланса.

Логично сделать вывод о том, что дистиллят, в котором отсутствуют какие бы то ни было полезные и вредные вещества, вымывает из организма важнейшие элементы – соли, минералы, кальций, фосфор, медь и массу остальных полезных для организма составов. Поэтому почки, зубная эмаль, мышечные ткани сердца и кости столкнутся с дефицитом всего необходимого.

Каждому человеку на ежедневной основе необходимо восполнение элементов для нормальной жизнедеятельности. Часть из них содержится в обычной, неочищенной воде. Поэтому нарушение баланса веществ из-за постоянного приема дистиллята грозит недостатком витаминов и минералов, что чревато нарушением баланса и остеопорозом.

В любом случае, указывают специалисты, те, кто желают чаще употреблять дистиллированную воду, должны подумать о своем рационе, в который нужно включить все необходимые витамины и минералы.

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