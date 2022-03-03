При неправильном использовании даже аспирин может привести к летальному исходу

Александр Мясников во время нового выпуска передачи "О самом главном" рассказал о том, что популярные антикоагулянты, то есть кроверазжижающие препараты, могут нести смертельную опасность. К их числу относится и аспирин, который многие принимают без назначения доктора.

Врач подчеркнул, что самолечение подобными лекарствами может спровоцировать инсульт. Он поделился историей одного пациента, который начал принимать антикоагулянты по своему решению. Он заболел COVID-19 и решил взять здоровье в свои руки, однако эффект наступил обратный. Через неделю его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, от чего он скончался.

Эксперт настоятельно посоветовал пациентам уточнять у докторов, для чего им прописывают кроверазжижающие препараты. Дело в том, что их назначают лишь в тех случаях, когда есть угроза тромбоза. В противном случае их употребление может стать смертельным. При этом Александр Мясников отметил, что при правильном назначении они действительно спасают пациентов.

Ранее психолог рассказала о том, как бороться со стрессом. В нынешней обстановке особо легко поддаться тревожности и получить серьезные проблемы со здоровьем, поэтому советы эксперта являются как никогда актуальными. Психолог назвала несколько способов, среди которых, например, занятия спортом.