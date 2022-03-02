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Американская блогерша Шелби часто рассказывает на своей страничке в TikTok о крутых лайфхаках для стиля и красоты. В новом ролике девушка показала, как легко погладить одежду, если под рукой нет утюга. Видео быстро стало популярным.
Для разглаживания ткани девушка налила обычную воду в бутылку с пульверизатором. В качестве примера Шелби надела мятые джинсы. Она распылила на них воду, а затем просушила ее феном и разгладила складки ткани руками под потоком горячего воздуха.
@shelbstales Lazy girl life hack #lifehack #millennial #millennialsoftiktok #momtok #momsoftiktok #ironinghack #lazygirl #elfitup #jeans #wrinklesbegone ♬ All For Us - from the HBO Original Series Euphoria - Labrinth & Zendaya
Ролик блогерши быстро завирусился. Его посмотрели более 150 тысяч человек. В комментариях пользователи благодарят девушку за легкий и быстрый способ привести одежду в порядок.
"Это гениально", "То, что нужно для ленивых людей", "Вау, это действительно сработало", "Большое спасибо!", "Занимает всего пару минут", "Это очень выручило меня", – комментируют пользователи.
Ранее были названы эффективные способы борьбы с появлением пыли в квартире. Мелкие частицы постоянно оседают на поверхностях и бросаются в глаза, не говоря уже об их вреде для дыхания.
Значительно снизить уровень образования пыли поможет увлажнитель воздуха, так как микрочастицы плохо распространяются во влажном воздухе. Если покупка увлажнителя не входит в ваши планы, можно выбрать более простой вариант. Например, не закрывать дверь после принятия душа или поставить емкость с водой около мощной батареи.
Комнатные растения не менее эффективно борются с распространением пыли дома, к тому же насыщают домашний воздух кислородом. Однако, не стоит забывать, что растения требуют постоянного увлажнения и ухода.
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