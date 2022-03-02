Американка поделилась действенным способом разгладить одежду без утюга

Американка поделилась действенным способом разгладить одежду без утюга
Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Чтобы придать вещам ухоженный вид, понадобятся фен и вода

Американская блогерша Шелби часто рассказывает на своей страничке в TikTok о крутых лайфхаках для стиля и красоты. В новом ролике девушка показала, как легко погладить одежду, если под рукой нет утюга. Видео быстро стало популярным. 

Для разглаживания ткани девушка налила обычную воду в бутылку с пульверизатором. В качестве примера Шелби надела мятые джинсы. Она распылила на них воду, а затем просушила ее феном и разгладила складки ткани руками под потоком горячего воздуха. 

@shelbstales Lazy girl life hack #lifehack #millennial #millennialsoftiktok #momtok #momsoftiktok #ironinghack #lazygirl #elfitup #jeans #wrinklesbegone ♬ All For Us - from the HBO Original Series Euphoria - Labrinth & Zendaya

Ролик блогерши быстро завирусился. Его посмотрели более 150 тысяч человек. В комментариях пользователи благодарят девушку за легкий и быстрый способ привести одежду в порядок. 

 "Это гениально", "То, что нужно для ленивых людей", "Вау, это действительно сработало", "Большое спасибо!", "Занимает всего пару минут", "Это очень выручило меня", – комментируют пользователи.

Ранее были названы эффективные способы борьбы с появлением пыли в квартире. Мелкие частицы постоянно оседают на поверхностях и бросаются в глаза, не говоря уже об их вреде для дыхания. 

Значительно снизить уровень образования пыли поможет увлажнитель воздуха, так как микрочастицы плохо распространяются во влажном воздухе. Если покупка увлажнителя не входит в ваши планы, можно выбрать более простой вариант. Например, не закрывать дверь после принятия душа или поставить емкость с водой около мощной батареи. 

Комнатные растения не менее эффективно борются с распространением пыли дома, к тому же насыщают домашний воздух кислородом. Однако, не стоит забывать, что растения требуют постоянного увлажнения и ухода. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей