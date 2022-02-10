Находиться в квартире будет намного приятнее

К сожалению, такая напасть, как пыль, преследует всех хозяек, даже самых чистоплотных. Ненавистные мельчайшие частицы любят размещаться на всех поверхностях и существенно портят внешний вид квартиры. Перед каждым приходом гостей да и для себя любимого постоянно приходится протирать все поверхности. Однако существуют способы, которые способны, если не полностью победить пыль, то значительно сократить ее объемы.



Увлажнитель воздуха

Это главный прибор, который может существенно улучшить ситуацию. Во влажном воздухе пыль не распространяется. Покупка такого простого агрегата позволит избавиться от ненавистных слоев пыли на полках и других поверхностях. При этом вместо покупного увлажнителя, можно воспользоваться бытовыми лайфхаками Например, после принятия душа оставьте дверь открытой – воздух из ванной увлажнит другие помещения. А еще можно поставить рядом с мощной батареей ведро воды, эффект тоже будет достаточно заметным.

Комнатные растения

Натуральный и естественный способ увлажнения воздуха и насыщения его кислородом. Чем больше растений будет находиться в квартире, тем меньше там скопиться пыли. При этом важным требованием является регулярный полив цветов. Впрочем, листья растений тоже периодически придется протирать от пыли.

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