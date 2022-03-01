Какая вредная привычка мешает высыпаться ночью

Какая вредная привычка мешает высыпаться ночью
Фото: Fotograf via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эксперт рассказал, почему не стоит проверять время ночью

Специалист по сну Карлеара Вейсс рассказала о вредной привычке, негативно влияющей на ночной сон. Эксперт утверждает, что люди, которые ночью регулярно проверят время, высыпаются намного хуже. На это влияют два основных фактора. В первую очередь, человек, который постоянно старается следить за временем, испытывает тревогу. Такое состояние мешает уснуть, так как человек не может расслабиться. 

Второй важный момент заключается в том, что при проверке времени нам нужен свет. Либо мы включаем его во всей комнате, либо смотрим время на ярком экране телефона. Яркий свет в ночное время препятствует выработке мелатонина. Этот гормон очень важен в регуляции сна, и он выделяется только в полной темноте. 

Вейсс подчеркнула, такое поведение может привести не только к потере энергии и усталости, но и к серьезным нарушениям сна, которые в свою очередь приводят к другим заболеваниям. По словам специалиста, некоторые люди настолько привыкают следить за временем, что каждую ночь просыпаются в одинаковые часы. 

Карлеара Вейсс дала простые рекомендации для людей с такой, которые тревожатся о времени. Желательно убрать часы из спальни, а телефон перевернуть экраном вниз или прикрыть его. Если вы вдруг проснулись, чтобы посмотреть на часы – откажитесь от этого ритуала или замените его глубоким дыханием или релаксацией. 

Ранее ученые рассказали, почему пожилые люди испытывают проблемы с засыпанием. Они провели эксперимент на мышах разных возрастов, который показал, что уровень орексинов в мозге особей старшего возраста снижается почти на 40%, что негативно сказывается на качестве их сна. Данные нейропептиды отвечают за пробуждение. Нарушаются калиевые каналы, сменяющие режимы бодрствования и сна. Проблемы со сном могут приводить к заболеваниям сердца, диабету и нарушениям памяти. 

Источник: Well and Good ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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