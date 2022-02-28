В ходе эксперимента сравнивались данные о мышах разных возрастов.

Исследователи из университета Стэндфорда провели эксперимент, в ходе которого выяснили, из-за чего люди пожилого возраста страдают от проблем со сном.

Эксперты опирались на информацию о том, что с возрастом сон человека становится более поверхностным. Люди старше 65 лет часто жалуются на потерю сна и проблемы с засыпанием.

Для выяснения причин данного явления ученые сравнили мышей разного возраста и понаблюдали за их мозгом. Животные были разделены на две группы. В первую категорию вошли мыши до пяти месяцев. Во второй оказались животные в возрасте от 18 до 22 месяцев, считающиеся пожилыми, передает "МИР 24".

Эксперты наблюдали за орексинами в их мозге – нейропептидами, которые отвечают за пробуждение. Оказалось, что уровень данного вещества в мозге пожилых мышей на 38% ниже, чем у молодых. Ученые сделали вывод, что проблемы со сном в пожилом возрасте появляются из-за нарушений в работе калиевых каналов, отвечающих за смену бодрствования и сна.

По данным специалистов, трудности со сном могут стать фактором риска развития заболеваний сердца, диабета, депресси и болезни Альцгеймера.

Ранее ученые рассказали о способе значительно снизить риск возникновения деменции. Медики выяснили, что пациенты, принимающие виагру, реже страдали от болезни Альцгеймера.

Эксперты считают, что таким эффектом обладает действующее вещество препарата. Силденафиле оказывает положительное влияние на умственные способности и память. Чтобы подтвердить гипотезу, ученыешесть лет анализировали данные порядка семи миллионов человек. Они сравнили результаты пациентов, принимавших препарат, а также тех, кто не прибегал к его использованию.

Выяснилось, что силденафил снижает риск развития деменции почти на 70%. Вещество оказывало влияние на состояние клеток, повреждение которых вызывает развитие Альцеймера.