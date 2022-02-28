Врач рассказал об опасных последствиях сидячего образа жизни

Из-за него могут возникнуть серьезные физические проблемы

Врач-остеопат Владимир Фролов рассказал о том, с какими последствиями могут столкнуться люди, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни. В связи с тем, что последние годы все большее количество человек работает из дома удаленно, проблема может впоследствии носить массовый характер. 

Так, при долгом сидении организм испытывает не только физическую, но и психологическую нагрузку, передает "Радио 1". Мышцы постоянно держатся в напряжении, из-за чего в дальнейшем могут появиться такие неприятные симптомы, как боль, депрессия или даже депрессивное расстройство. В запущенных случаях начинается фиброз тканей. 

Эксперт отметил, что волноваться не стоит. Постоянные перерывы в работе на легкую гимнастику и активный образ жизни в свободное время помогут предотвратить возникновение подобных проблем. 

Ранее врач-диетолог рассказал, какие продукты нельзя мыть перед употреблением. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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