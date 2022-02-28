Как успокоиться за три секунды: в Сети назвали эффективный способ

Как успокоиться за три секунды: в Сети назвали эффективный способ
Sina Schuldt/www.globallookpress.com
Буквально одно мгновение - и стресса уже нет

В Интернете поделились простой хитростью, которая, утверждают специалисты, позволяет моментально успокоиться и прийти в себя. Бывалые интернет-пользователи уверены, что переробовали все, но  о такой простой хитрости раньше никогда и не слышали. А успокоиться крайне просто.

Особенно это важно для людей эмоциональных и импульсивных, которые моментально готовы "взорваться", негативно реагируя на ту или иную ситуацию. В такой период крайне важно держать себя в руках, чтобы не наломать дров – иначе придется всю жизнь затем рассчитываться со всеми последствиями. А ведь достаточно просто держать себя в рамках и успокоиться.

Достаточно всего лишь нажать большим пальцем руки на точку между носом и верхней губой – губной желобок. Просто нажмите и на три секунды задержите дыхание. Вот и все! Теперь выдыхайте.

Такой метод является точечным массажем, снимающим стресс и тревогу. Еще наши предки пользовались этим способом, чтобы избавиться от внутреннего негатива. Хотя и основан он на практиках иглоукалывания – привет китайской медицине. Считается, что за счет надавливания на определенные точки тела снимается мышечное напряжение, улучшается кровообращение. За счет этого человек чувствует облегчение в значительной степени.

И такой метод доступен каждому – достаточно воспользоваться открытыми источниками, чтобы снять стресс и тревогу.

Ранее "Утро" рассказывало, как быстро и просто избавиться от утренних отеков. Причин их появления на лице – целое множество. Однако не все женщины знают, как решить эту проблему.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Украина решилась приехать на переговоры с Россией

Киев потребовал перенести важное мероприятие из Гомеля

Россия может нанести "унизительный удар" по Западу – американское СМИ

Москва хочет отомстить за дурное отношение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей