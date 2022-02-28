Буквально одно мгновение - и стресса уже нет

В Интернете поделились простой хитростью, которая, утверждают специалисты, позволяет моментально успокоиться и прийти в себя. Бывалые интернет-пользователи уверены, что переробовали все, но о такой простой хитрости раньше никогда и не слышали. А успокоиться крайне просто.

Особенно это важно для людей эмоциональных и импульсивных, которые моментально готовы "взорваться", негативно реагируя на ту или иную ситуацию. В такой период крайне важно держать себя в руках, чтобы не наломать дров – иначе придется всю жизнь затем рассчитываться со всеми последствиями. А ведь достаточно просто держать себя в рамках и успокоиться.

Достаточно всего лишь нажать большим пальцем руки на точку между носом и верхней губой – губной желобок. Просто нажмите и на три секунды задержите дыхание. Вот и все! Теперь выдыхайте.

Такой метод является точечным массажем, снимающим стресс и тревогу. Еще наши предки пользовались этим способом, чтобы избавиться от внутреннего негатива. Хотя и основан он на практиках иглоукалывания – привет китайской медицине. Считается, что за счет надавливания на определенные точки тела снимается мышечное напряжение, улучшается кровообращение. За счет этого человек чувствует облегчение в значительной степени.

И такой метод доступен каждому – достаточно воспользоваться открытыми источниками, чтобы снять стресс и тревогу.

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