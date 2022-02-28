В центрах московского долголетия созданы сотни клубов по интересам

Пожилые люди могут участвовать в различных мероприятиях как очно, так и онлайн

Более тысячи клубов по интересам создано в центрах московского долголетия за 2,5 года с момента их открытия. За это время активисты провели свыше 40 тысяч мероприятий, инициаторами которых стали сами москвичи. Об этом рассказала директор ГБУ "Московские социальные центры", куратор проекта "Центры московского долголетия" Елена Громова.

По ее словам, одним из основных принципов работы центров московского долголетия является самоорганизация, то есть сами москвичи определяют, что им интересно, и организуют клубы соответствующей тематики.

"Один из основополагающих мотивов для многих посетителей – здоровый образ жизни, поэтому свыше 500 объединений, постоянными участниками которых стали более 9 тысяч человек, имеют ЗОЖ-направленность",

– рассказала Елена Громова.

Так, большой популярностью у московских пенсионеров пользуется онлайн-тренировка "Утренняя зарядка", проекты "Полезная еда", "Освой гаджет". Многие с удовольствие ходят на танцы.

Центры московского долголетия – это городские клубные пространства, созданные для общения жителей столицы старше 55 лет. Расписание встреч публикуется на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, портале "Я дома" и на страницах центров московского долголетия в социальных сетях.

Подробную информацию можно получить по телефону справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения: +7 495 870-44-44.