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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единовременных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны и тыловых труженников в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.
Как отмечает источник, на выплату могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших состав действующей армии, а также награжденные во время войны орденами и медалями Советского Союза вместе с награжденными медалями "За оборону Ленинграда".
Полностью список можно просмотреть на официальном сайте мэра российской столицы. Ожидается, что помощь получат свыше 66 тысяч ветеранов, проживающих в Москве.
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