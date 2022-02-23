На льготу могут рассчитывать свыше 66 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единовременных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны и тыловых труженников в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.

Как отмечает источник, на выплату могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших состав действующей армии, а также награжденные во время войны орденами и медалями Советского Союза вместе с награжденными медалями "За оборону Ленинграда".

Полностью список можно просмотреть на официальном сайте мэра российской столицы. Ожидается, что помощь получат свыше 66 тысяч ветеранов, проживающих в Москве.