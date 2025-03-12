Bloomberg: Путин может согласиться на прекращение огня при одном условии

Российский лидер не намерен так просто идти на сделку

Более вероятно, что Владимир Путин согласится на 30-дневное перемирие на Украине, но при условии, что США выполнят его требования. Источники, знакомые с позицией Кремля, утверждают, что российский лидер хочет убедиться, что его условия будут учтены до того, как он согласится на предложение. Это может затянуть переговоры по объявлению режима прекращения огня, сообщает Bloomberg.

По словам осведомителей, российская сторона осталась недовольна тем, что США не обсуждали с Россией потенциальную сделку, на которую ранее согласилась Украина. В Москве считают подобное поведение неприемлемым. Особенно Путина не устраивает, что договоренность не предусматривает пунты, которые он считает важными для окончания конфронтации.

"Кремль может потребовать прекращения поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня, сообщил один из близких к администрации РФ людей", – указано в статье.

Сейчас американцы ждут решения по перемирию от Москвы. В Белом доме говорят, что если российская сторона откажется от предложения, то это станет для них мощным сигналом.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что если Россия не примет временное перемирие, США могут приложить для этого более жесткие методы. При этом аналитики и военные обозреватели считают, что Кремлю не стоит соглашаться на предложенный шаг, поскольку он является обманным маневром.