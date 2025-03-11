Рубио сообщил об ожидании ответа России по прекращению огня

Представителям стран удалось прийти к договоренности после скандала

Украинская сторона выразила готовность приступить к немедленному прекращению огня в течение 30 дней после переговоров в Саудовской Аравии. Государственный секретарь Марк Рубио обратился к России с просьбой принять решение по этому вопросу как можно скорее.

По его словам, Дональд Трамп хочет, чтобы стороны конфликта наконец прекратили вести боевые действия. Украинские делегаты объявили, что согласны принять поступившее предложение, и это хорошо восприняли в США.

"Украина сделала позитивный шаг, мы надеемся, что россияне ответят взаимностью", – сказал Рубио.

Госсекретарь заявил, что со стороны России лучшим проявлением "доброй воли" стало бы начало мирных переговоров по окончательному завершению конфликта. По его словам, если по прекращению огня страны смогут прийти к согласию, то в перспективе его можно будет продлить более чем на месяц. Однако сейчас "мяч на стороне России".

Вместе с этим США приняли решение отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь в обеспечении безопасности Украины. Также Вашингтон и Киев договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке минеральных ресурсов – стороны намерены окончательно подписать документ в ближайшее время.

Ранее источники сообщали, что украинцы готовы согласиться на прекращение огня на море и в небе.