Bild: США нашли вероятную замену Зеленскому

США нашли замену Зеленскому
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
В финал вышли три кандидата на пост президента Украины

Администрация Трампа дала понять, что не видит смысла в дальнейшем президентстве Владимира Зеленского. Во время встречи с украинской оппозицией представители Белого дома проводили переговоры, выбирая кандидата для замены действующего лидера. Отбор прошли три человека, сообщает Bild.

Заменить Зеленского могут Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, а также Валерий Залужный. Для того, чтобы побудить действующие власти оставить пост, Трамп даже приказал задействовать спецслужбы, ограничив доступ Украины к данным разведки. И, по мнению аналитиков, на это он идет из-за ультиматумов России, которая отказывается вести дела с президентом Украины.

Также у Трампа есть свои счеты с Зеленским. Перед переизбранием американец обращался в Киев с просьбой предоставить ему грязную информацию о сыне Байдена, но украинский глава отказался. И теперь президент США видит в лидере Украины исключительно помеху.

"За закрытыми дверями говорят, что Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? С помощью политического давления. Пока 47-летний политик находится у власти, Киев не получит новое американское оружие", – пишет Bild.

Ранее в США обратили внимание, что Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам.

Источник: Bild
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