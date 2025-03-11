СМИ раскрыли первые итоги встречи представителей США и Украины

Американцы заявляют, что диалог идет в конструктивном ключе

Делегаты из Украины и США провели первый раунд переговоров в Саудовской Аравии. Журналистам удалось выяснить подробности беседы – американцы утверждают, что все идет в конструктивном ключе, и им удалось обсудить "множество вопросов".

На встрече представители Киева сделали предложение по перемирию. Они обсудили с американцами возможное прекращение огня в небе и на море, как ранее рассказывали источники. По словам украинской стороны, контролировать соблюдение договоренностей в таком формате будет проще всего. Также стороны затронули тему соглашения по полезным ископаемым.

Во время второго раунда представители США и Украины планируют обсудить договоренности по гарантиям безопасности, которые Вашингтон может предоставить Киеву в рамках мирной сделки. Как известно, американцы отвергают возможность принятия страны в НАТО, а также размещения собственного контингента на линии соприкосновения, но готовы дать согласие на задействование европейских миротворцев для этих целей.

В Госдепе утверждают, что очень оптимистично настроены в отношении переговоров с Украиной и ожидают "фантастических новостей для человечества".

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявлял, что для прекращения огня Россия в первую очередь должна прекратить наносить удары по украинской инфраструктуре. Через несколько дней после этого ВСУ совершили самый массированный налет дронов на российские регионы в 2025 году.