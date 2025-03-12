Зеленский: выборы президента Украины откладывать не будем

Зеленский выступил с важным объявлением о выборах президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь

Выборы президента Украины обязательно состоятся, но для этого нужно добиться окончания конфликта с Россией и отменить военное положение, заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, если стороны смогуть достичь перемирия, то понадобится пошаговый план для завершения противостояния с гарантиями безопасности. В него будут также обязательно включены пункты о проведении выборов на Украине и снятие военного положения, которое сейчас мешает выбрать нового лидера на законодательном уровне.

"Никто ничего специально откладывать не будет. Нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина", – сказал Зеленский.

Президент утверждает, что во время переговоров в Саудовской Аравии украинская сторона доказала, что не хочет дальнейшего военного противостояния с Россией, а также надеется на перемирие в небе и на море. Вместе с этим он подчеркнул, что в Киеве не верят россиянам, но полагаются на мониторинг стран-партнеров.

Зеленский также указал, что если Москва не согласится на предложение американцев о прекращении огня, то Вашингтону придется "достигнуть мира через силу". 

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии делегаты США заявили, что Украина продемонстрировала готовность к 30-дневному прекращению огня, и теперь "мяч на стороне России". 

Источник: Политика страны
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