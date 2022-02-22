Вода может убить их полезные свойства

Диетолог Нева Кокран рассказала о продуктах, мытье которых убивает все полезное, что в них содержится. По словам эксперта, салаты и зелень, которые можно видеть в супермаркетах в упаковках, уже продаются промытыми и высушенными. Дополнительная обработка данных продуктов лишь навредит и уничтожит полезные свойства, которые в них содержатся.

Как говорит эксперт, люди привыкли мыть фрукты, овощи и зелень после покупки. Некоторые даже обдают их кипятком, чтобы уничтожить бактерии, однако подобная процедура может лишь испортить некоторые продукты. Диетолог пояснила, что еще одно мытье обработанной зелени увеличивает риск того, что на ней окажутся бактерии из раковины или со столешницы.

Однако меры безопасности перед употреблением покупной зелени применять все же нужно. Кокран посоветовала обработать перед готовкой ножи, посуду и раковину. Прежде чем прикасаться к продуктам, руки нужно мыть с мылом не менее 20 секунд под горячей водой.

Ранее ученые назвали овощ, который может снизить уровень сахара в крови. Это всем знакомый обыкновенный лук. Эксперты рассказали, что у пациентов с диабетом уже через несколько часов после употребления этого овоща заметно снижался уровень глюкозы. Однако механизм, с помощью которого в организме происходит подобный процесс, установить пока не удалось.