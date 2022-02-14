Ученые указали диабетикам на спасительный для них овощ

Уровень сахара в крови помогает снижать простой лук

Диабетикам как первого, так и второго типа поможет снизить уровень сахара в крови употребление обычного лука. К такому выводу пришли ученые, чье исследование представил журнал Environmental Health Insights.

По их данным, у пациентов с диабетом второго типа уровень глюкозы падал на 40 мг/дл уже спустя четыре часа после того, как они съели лук. В ходе другого исследования ученые зафиксировали снижение сахара в крови на 50%.

Авторы представили итоги своей работы на 97-м ежегодном собрании Эндокринного общества в Сан-Диего.

"Лук – это дешевый и доступный продукт, который может быть использован при лечении пациентов с диабетом", – цитирует "Радио 1" ведущего автора исследования Энтони Оджи.

По его словам, эксперименты проводились на крысах с медикаментозно индуцированным диабетом. На них проверяли эффективность разных дозировок лука. Оказалось, что две дозы экстракта овоща в 400 и 600 мг/кг в день снижали уровень сахара в крови натощак на 50 и 35% по сравнению с исходным показателем.

Однако исследователям пока не удалось установить сам механизм, с помощью которого лук приводил к снижению уровня глюкозы в крови.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

"Я в ярости": фигуристку из США шокировало решение CAS по Валиевой

Призер Игр-2014 в Сочи обеспокоилась чистыми спортсменами

Нежничающий с любимцем Лукашенко попал на видео

Батька не сдержал эмоций на хоккее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей