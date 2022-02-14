Уровень сахара в крови помогает снижать простой лук

Диабетикам как первого, так и второго типа поможет снизить уровень сахара в крови употребление обычного лука. К такому выводу пришли ученые, чье исследование представил журнал Environmental Health Insights.

По их данным, у пациентов с диабетом второго типа уровень глюкозы падал на 40 мг/дл уже спустя четыре часа после того, как они съели лук. В ходе другого исследования ученые зафиксировали снижение сахара в крови на 50%.

Авторы представили итоги своей работы на 97-м ежегодном собрании Эндокринного общества в Сан-Диего.

"Лук – это дешевый и доступный продукт, который может быть использован при лечении пациентов с диабетом", – цитирует "Радио 1" ведущего автора исследования Энтони Оджи.

По его словам, эксперименты проводились на крысах с медикаментозно индуцированным диабетом. На них проверяли эффективность разных дозировок лука. Оказалось, что две дозы экстракта овоща в 400 и 600 мг/кг в день снижали уровень сахара в крови натощак на 50 и 35% по сравнению с исходным показателем.

Однако исследователям пока не удалось установить сам механизм, с помощью которого лук приводил к снижению уровня глюкозы в крови.

