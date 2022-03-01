Некогда полная дама избавилась от своих комплексов

Жительница Великобритании, 41-летняя Бекки Уайт сбросила практически сорок килограммов – а все из-за того, что родной сын стеснялся мамы, когда та возила его в колледж. Теперь юнцу бояться нечего: над постройневшей матерью, которая увидела в ситуации вызов, никто смеяться не будет. Напротив, все знакомые восхищены, как Бекки похудела из-за появившейся мотивации.

Англичанка признается, что была сильно подавлена, поняв, что сын ее стыдится. Однако винить его и обижаться на что-то было крайне глупо: понимала, что фигура у нее далеко не идеальна.

"Я с партнером любила ходить на скачки. Но стала такой объемной, что уже не влезала в платье. А после того, как сбросила вес, купила новое – мы отлично проводим время", – призналась британка.

Беки стала набирать вес еще в студенческие годы – покинула родительский дом и забыла о здоровом питании. Ела пиццу, пончики и шоколад. После нескольких неудачных отношений чувство уверенности резко упало. К тому же ее стал стесняться восемнадцатилетний сын. И она поняла: нужно взять себя в руки.

"Теперь я чувствую, что стала более стильной и сексуальной. Примеряю новые вещи в магазинах. Чувствую себя на миллион долларов. Сын, главное, мной гордится", – высказалась женщина.

Помог и новый избранник Беки: он был весьма активным и подтянутым. Чтобы соответствовать возлюбленному, женщина решила побольше ходить и тоже стала вести активный образ жизни – испугалась, что тот откажется от полной дамы и найдет себе кого-то постройнее. Главный секрет англичанки – отказ от выпечки и регулярные продолжительные прогулки на свежем воздухе.

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