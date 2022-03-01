Эффективные методы помогут взять жизнь под контроль

В современных реалиях человека окружает слишком большое количество факторов, из-за которых может развиться тревожность и другие неприятные симптомы. Психолог и астролог Алена Никольская рассказала о техниках, которые помогут побороть стресс и перестать быть заложником своих страхов и тревог.

Прежде всего, не стоит забывать о ежедневной рутине. Привычные нам действия, такие как чистка зубов, приготовление завтрака, утренняя гимнастика, повторяются изо дня в день, а значит являются стабильными. Осознание того, что никто не лишит вас этих ритуалов, принесет спокойствие и комфорт.

Далее, следует заняться медиацией или спортом. Первый вариант подойдет для тех, кто хочет абстрагироваться от стресса и погрузиться в себя. Особенно важно при медитации правильно дышать. Для тех, кто любит физические нагрузки и выплеск энергии, больше подойдут тренировки. Достаточно несколько минут приседать или качать пресс, чтобы сбросить напряжение.

Эксперт также советует заняться новым хобби. Главный критерий – оно должно нравиться и действительно приносить удовольствие, сообщает "Пятый канал". Это может быть что угодно, от рисования картин по номерам до походов на танцы, главное, погрузиться в новое дело и понять, что стресс уходит на задний план.

Наконец, важно сохранять позитивное мышление. Отгоняйте от себя плохие мысли и воспоминания о неприятных ситуациях. Думайте о хороших моментах, планах на будущее и детально представляйте радостные события.

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