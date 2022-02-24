Эксперт объяснила, почему важно уметь держать эмоции под контролем

Психолог Ольга Кремнева объяснила, почему важно научиться управлять своими эмоциями.



Каждый из нас в определенные моменты своей жизни испытывал чувство тревоги. В некоторых ситуациях оно приносит пользу, защищает человека от опрометчивых решений и заставляет прислушаться к себе. Порой даже позволяет сохранить жизнь человека.

Но в некоторых случаях тревога захватывает человека, сковывает его и не дает здраво посмотреть на ситуацию. Она может заставить человека принимать множество неверных решений, делает его подавленным и суетливым.

Коуч и психолог Ольга Кремнева рассказала изданию "Пятый канал", почему человек должен уметь управлять собственными эмоциями и не паниковать. Эксперт поделилась тремя инструментами, которые хорошо работают в борьбе с тревожностью.

В первую очередь, стоит сохранять контроль над своей жизнью. Это значит, что вам ежедневно нужно делать те вещи, которые вам подвластны: утренние ритуалы, организация досуга, выбор блюд. Сосредоточьтесь на том, что полностью контролируете процесс здесь и сейчас. Тогда вы будете меньше тревожиться об неопределенном будущем.

Второй инструмент – осознанность в выполнении своих задач. Его очень просто применять, достаточно задумываться о том, что конкретно вы делаете в моменте.

Например, во время занятия спортом вы прислушиватесь к ощущениям в теле, чувствуете температуру в комнате, наблюдаете за своим дыханием, думаете о том, с какой скоростью крутите педали велосипеда и как эта скорость ощущается в ногах и так далее. Таким образом вы переключаетесь с пугающих мыслей на свое состояние здесь и сейчас.

Третий инструмент – ресурсные списки. Попробуйте составить список дел и вещей, которые наполняют вас положительными эмоциями. В нем могут быть любимые блюда или места, фильмы, рисование, прогулка на свежем воздухе, встречи с определенными людьми. Когда вы чувствуете, что тревога переполняет вас, обратитесь к личному ресурсному списку и осуществите любой из пунктов. Вы заметите, как снизится общий тревожный фон.

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