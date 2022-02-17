Певец не может отказаться от одного калорийного лакомства

Валерий Леонтьев в свои 72 года остается в великолепной физической форме. Несмотря на то, что певец недавно болел коронавирусом, его внешность и фигура никак не пострадали. Сам Леонтьев отметил, что если бы не перелет и необходимость сдать ПЦР-тест, то он бы и не узнал о болезни.

Валерий Яковлевич поделился секретом идеальной фигуры. По его словам, такой формы можно достигнуть лишь с помощью регулярных тренировок и правильном питании. Певец ограничивает себя в углеводах, особенно осторожен он с алкоголем, картофелем и сладким, передает "Пятый канал". Все эти меры приходится соблюдать для того, чтобы концертные костюмы смотрелись идеально. Леонтьев отметил, что старается поддерживать вес отметкой в 78 килограмм.

Однако у певца есть слабость, от которой он не может отказаться. Валерий Яковлевич признался, что очень любит пельмени с майонезом, маслом и перцем. Когда речь заходит об этом блюде, он "плевать хотел" на все диеты. При этом Леонтьев отмечает, что танцы на его концертах можно сравнить с полноценной тренировкой, поэтому он не переживает за то, что может набрать вес.

Напомним, что Валерий Леонтьев часто радует публику яркими образами и нарядами. Так, в декабре на концерте в Государственном Кремлевском дворце он предстал в модном синем костюме, в котором певец выглядел намного моложе своих лет.