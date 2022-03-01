Без паники и стресса: психолог назвал россиянам способ "пережить" события на Украине

Без паники и стресса: психолог назвал россиянам способ "пережить" события на Украине
Фото: Ukrainian President's Office / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжение"Могут убить": доктор Мясников предупредил об опасности популярных лекарств
Помогут спорт и дыхательная гимнастика

Человек, у которого пропал аппетит и нарушился сон из-за ситуации на Украине, должен принять сам факт своей чувствительности к тревоге. По словам психолога Павла Жавнерова, людям необходимо отвлекаться физическими упражнениями, дыхательными техниками и терапией. Эксперт дал на этот счет некоторые рекомендации. 

События, которые вызывают у человека тревогу, фактически состоят из одного цикла. Это может быть что угодно: пандемия, операция на Украине, кризис или санкции. Все то, что выбивает нас из привычного образа жизни, создает зону дискомфорта. И тут нужно правильно переживать такие ситуации.

Организм реагирует на стресс как эмоционально, так и физически. Чувства страха вырабатывают адреналин в надпочечниках. Одно из проявлений – ухудшение пищеварения. Второе – проблемы со сном.

Еще один важный аспект: тревога вызывает отсутствие аппетита. Организм отвергает пищу. Хотя в некоторых случаях, наоборот, человек желает "заесть" свой стресс.

Чтобы свести на нет подобные проявления, нужно работать над снижением уровня тревоги. Займитесь спортом, кардио– и силовыми тренировками. Так можно отвлечься от происходящего и в некотором роде "перезагрузиться". Ускорится обмен веществ, чувство голода вернется из-за расхода энергии.

Помогает и дыхательная практика: за счет задержки дыхания ум расслабляется, появляется некое эмоциональное спокойствие. А точнее всего подскажет уже специалист в сфере когнитивно-поведенческой терапии.

Психолог Алена Никольская утверждает, что помогают избавиться от внутреннего стресса обычная уборка в квартире и домашние дела.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей