Помогут спорт и дыхательная гимнастика

Человек, у которого пропал аппетит и нарушился сон из-за ситуации на Украине, должен принять сам факт своей чувствительности к тревоге. По словам психолога Павла Жавнерова, людям необходимо отвлекаться физическими упражнениями, дыхательными техниками и терапией. Эксперт дал на этот счет некоторые рекомендации.

События, которые вызывают у человека тревогу, фактически состоят из одного цикла. Это может быть что угодно: пандемия, операция на Украине, кризис или санкции. Все то, что выбивает нас из привычного образа жизни, создает зону дискомфорта. И тут нужно правильно переживать такие ситуации.

Организм реагирует на стресс как эмоционально, так и физически. Чувства страха вырабатывают адреналин в надпочечниках. Одно из проявлений – ухудшение пищеварения. Второе – проблемы со сном.

Еще один важный аспект: тревога вызывает отсутствие аппетита. Организм отвергает пищу. Хотя в некоторых случаях, наоборот, человек желает "заесть" свой стресс.

Чтобы свести на нет подобные проявления, нужно работать над снижением уровня тревоги. Займитесь спортом, кардио– и силовыми тренировками. Так можно отвлечься от происходящего и в некотором роде "перезагрузиться". Ускорится обмен веществ, чувство голода вернется из-за расхода энергии.

Помогает и дыхательная практика: за счет задержки дыхания ум расслабляется, появляется некое эмоциональное спокойствие. А точнее всего подскажет уже специалист в сфере когнитивно-поведенческой терапии.

Психолог Алена Никольская утверждает, что помогают избавиться от внутреннего стресса обычная уборка в квартире и домашние дела.