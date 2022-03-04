Их необходимо включить в рацион для нормализации сна

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, употребление которых поможет избавиться от бессонницы. При проблемах со сном их обязательно нужно включить в свой рацион.

Одним из таких продуктов являются ягоды. Врач подчеркнул, что употребление красного винограда, вишни и черешни повысит уровень мелатонина в организме. Это вещество, по-другому называемое гормоном сна, нормализует его процесс.

При бессоннице в свой рацион также необходимо включить миндаль. Этот орех богат магнием и калием, поэтому он помогает снизить уровень влияния стресса на организм и предотвращает ночные судороги. В целом употребление миндаля способствует улучшению настроения.

Наконец, важно сказать о белковых продуктах, особенно о яйцах. В их состав входит аминокислота под названием триптофан. Попадая в организм человека, она превращается в гормон радости под названием серотонин, который в свою очередь преобразуется в уже известный нам мелатонин, а также холин. Вместе они нормализуют работу организма и предотвращают проблемы со сном.

Врач отметил, что все эти продукты лучше употреблять в обед или ужин, ближе ко сну. Кроме того, он посоветовал не игнорировать бессонница, потому что она способствует старению мозга и может даже вызвать депрессию.

Ранее эксперт-диетолог перечислила продукты, которые могут вызвать бессонницу.