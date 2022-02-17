Диетолог из Индии развенчала главный миф о кофе

Диетолог из Индии развенчала главный миф о кофе
Фото: imagebroker/Cristina Fumi/www.globallookpress.com
Эксперт рассказала, как на самом деле популярный напиток действует на организм

Диетолог из Индии Пуджа Махиджа развенчала самый главный миф о действии кофе на организм. Считается, что всеми любимый напиток заряжает человека бодростью, однако это не так. В своем блоге в Instagram девушка рассказала, какое влияние на самом деле оказывает кофе на человека. 

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Публикация от PM | Nutritionist (@poojamakhija)

Пуджа Махиджа написала, что напиток как бы одалживает энергию у организма, и как любой стимулятор лишь расходует человеческий ресурс. Дело в том, что у кофе похожая структура с таким веществом, как аденозин. Оно в свою очередь накапливается в организме человека на протяжении всего дня, чтобы в результате вызвать сонливость. 

Когда кофе попадает в тело человека, рецепторы вещества аденозина как бы забиваются кофеином, и из-за этого возникает ощущение бодрости и прилива сил. Однако мозгу по-прежнему нужен аденозин, поэтому он начинает производить другие рецепторы. Весь день они забиваются либо аденозином, либо кофеином, если человек употребляет его. Именно из-за этого у кого-то после кофе возникает бессонница, а некоторые не имеют никаких проблем со сном. Происходит некая лотерея – ведь результат возникает в зависимости от того, какое именно вещество заполнило рецепторы. 

Для того, что энергия действительно вырабатывалась, диетолог советует совершить небольшой перекус, и никакого кофе.  

Ранее эксперты опровергли миф о пользе деревенских яиц. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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