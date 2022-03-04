Психолог дал необычные советы по борьбе со стрессом

Психолог дал необычные советы по борьбе со стрессом
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
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Данные методы помогут побороть тревогу и страхи

В нынешней обстановке наш организм особо сильно подвержен стрессу и тревоге. Психолог из Британии Пол Тейлор рассказал о методах борьбы со страхами. 

Эксперт объяснил, что гормон стресса может вырабатываться как в реальных, так и в вымышленных тревожных ситуациях. Поэтому для борьбы со страхами может помочь специальная техника, основанная на физических упражнениях. Чтобы побороть тревожность, нужно 30 секунд заняться физической активностью, например, бегом на месте, а затем на протяжении нескольких минут спокойно и медленно дышать. Такие практики помогут справиться с тревожной ситуацией. 

Психолог отметил, что частое выполнение данной техники позволит организму легче справиться с настоящим стрессом. Пол Тейлор рассказал также еще об одном методе. Оказывается, побороть тревожность может холодный душ. 30 секунд обливаний холодной водой после основного мытья послужит качественной терапией стресса. Главное, продолжать  в это время спокойно дышать. 

Ранее психолог и астролог Алена Никольская рассказала о том, какие действия в нашей повседневной жизни помогут взять эмоции под контроль. По словам эксперта, ежедневная рутина позволит человеку почувствовать стабильность и комфорт, что стабилизирует эмоциональное состояние. 

Источник: Yahoo Life ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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