Эксперт раскрыла секрет идеальной фигуры без жестких диет

Американский диетолог Лиза Янг поделилась полезными советами, которые помогут не только сбросить вес, но и не набрать лишние килограммы после этого.

Самое главное – не изнурять свой организм жесткими диетами, отказом от любимой вредной еды и приемом биодобавок. Все эти методы могут помочь сбросить вес, но как только перестать ими пользоваться, сброшенные килограммы быстро вернутся.

Чтобы избежать повторного набора веса и сохранить идеальную фигуру, эксперт советует сформировать привычку к здоровому питанию. Это значит, что каждый прием пищи должен быть осознанным. При этом диетолог советует не исключать из рациона вредную, но любимую еду целиком. Важно не считать калории и зацикливаться на съеденном, а прислушиваться к своему организму, и к привычному питанию добавлять здоровые продукты.

Так, Лиза Янг рекомендует вместо красного мяса употреблять вегетарианскую пищу. Кроме того, во время приема пищи важно сосредоточиться именно на этом действии. Не включайте за столом телевизор и отвлекитесь от социальных сетей, питайтесь осознанно. В конце диетолог подытожила, что важно хвалить себя даже за самые незначительные достижения, чтобы не потерять мотивацию к похудению.

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