Здоровье полости рта зависит сразу от нескольких факторов

Врач-стоматолог Олег Конников поделился информацией о том, что может привести к потере зубов. Причиной этого являются воспалительные процессы, которые возникают совершенно по разным причинам.

Эксперт рассказал, что в основном зубы можно потерять из-за плохой гигиены полости рта, кариеса, вредных привычек и питания. Стоматолог отметил, что воспаление может начаться в связи с любым из этих факторов.

Помимо этого, другой эксперт, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский назвал причинами потери зубов еще и пародонтоз и тяжелые случаи кариеса. Врач заявил, что никто точно не знает, как именно появляется пародонтоз. По его словам, чаще всего он возникает из-за осложнений хронических заболеваний, таких как диабет или остеопороз.

Стоматолог также добавил, что здоровье зубов зависит далеко не только от гигиены и ухода за полостью рта. Причин, из-за которых можно потерять зубы, намного больше, и среди них могут быть серьезные сбои в организме, такие как нарушения иммунной системы.

Ранее доктор рассказала о том, почему нельзя употреблять большое количество дистиллированной воды. По словам эксперта, она буквально вымывает из человеческого организма соли, важные минералы и витамины, которые необходимы для поддержания здоровья. Из-за этого в теле человека может возникнуть дефицит важнейших веществ.