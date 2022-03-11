Несложные советы помогут добиться тела мечты

Житель Индии Наванит Джаммула за год смог сбросить 35 килограммов. Он поделился секретом своего похудения. Оказывается, добиться фигуры своей мечты не так сложно, как кажется.

Мужчина в 33 года достиг веса в 98 килограммов. Это негативно влияло на его самооценку и не позволяло ему выполнять даже самые простые упражнения. Чтобы привести себя в порядок и показать достойный пример детям, Наванит Джаммула занялся собой и обратился в специальную группу, где тренер помог ему сбросить целых 35 килограмм всего за год.

Индиец признался, что достичь такого результата ему помогли не только тренировки, но и режим питания. Так, мужчина начал измерять порции еды и придерживаться здорового рациона. Ежедневно он употребляет овсянку, молочные продукты, орехи, мясо птицы, овощи и крупы. Иногда он позволяет себе съесть что-то сладкое и вредное, но после этого он сразу же возвращается в привычный режим питания.

Разумеется, важно также выполнять тренировки. Наванит Джаммула занимается спортом примерно пять-шесть раз в неделю. В число его занятий входят и силовые тренировки, а в целом за один раз он прорабатывает две группы мышц. Перед занятиями спортом индиец пьет черный кофе с фруктами, а после выпивает протеиновый коктейль.

Наконец, мужчина отметил важность некоторых привычек. Например, он начал питаться домашней едой и считать количество съеденных калорий. Важно отказаться от пищи в разных заведениях и следить, чтобы еда давала организму полезные вещества. Индиец подытожил, что важную роль также играет дисциплина, и что без настойчивости сложно добиться заметных результатов.

Ранее другой житель Индии рассказал о том, как смог сбросить половину своего веса за полтора года.