Мужчина откорректировал образ жизни и похудел за полтора года

35-летний житель Индии Мак Сингх смог похудеть на 58 килограммов за полтора года.



Мужчина рассказал, что из-за повреждения позвоночника он надолго оказался обездвижен, что привело к сильному набору веса. Когда Сингх стал весить 120 килограммов, он перестал влезать в одежду привычных размеров.

Мак решил похудеть, однако быстро пришел к выводу, что для достижения этой цели ему придется кардинально поменять образ жизни.

В первую очередь, мужчина изменил режим питания. В его завтрак входили яйца и продукты, богатые клетчаткой. На обед он ел куриное мясо или блюда с высоким содержанием белка. В вечерний прием пищи Сингх отдавал предпочтение простым углеводам. Мужчина рассказал, что ужинал не позднее, чем за 4-5 часов до сна.

Из-за травмы ему были противопоказаны тренировки с тяжелым весом, поэтому он стал заниматься пилатесом, бегом и упражнениями без утяжелителей. По словам индийца, очень важным аспектом в похудении являются моральный настрой и мотивация.

Сингх подчеркнул, что если полностью изменить привычный образ жизни не получится, лишние килограммы будут возвращаться.

За полтора в таком режиме он смог сбросить 58 килограммов и сделать свое тело подтянутым и спортивным. Сингх честно признается, что этот путь дался ему большим трудом, однако сейчас новый образ жизни стал для него привычкой, поэтому он получает удовольствие от физических нагрузок и качественного питания.

Ранее фитнес-инструктор поделилась лайфхаками для эффективного избавления от лишнего веса.