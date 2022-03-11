Плановая помощь в поликлиниках Москвы восстановлена в полном объеме

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В Москве восстановлена плановая помощь в поликлиниках. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов",
– пояснила Анастасия Ракова.
По ее данным, уже сейчас почти половина пациентов могут записаться на прием к терапевту в день обращения или на следующий, а 93% пациентов – на ближайшие три дня. К узкопрофильным специалистам, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог, уролог, 90% пациентов могут попасть в течение недели.
В начале года из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 москвичам рекомендовали отложить визиты в поликлинику, если речь не шла об экстренных случаях. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, сотрудники амбулаторного звена, принявшие на себя основной удар эпидемии зимой, будут премированы.
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