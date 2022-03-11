Плановая помощь в поликлиниках Москвы восстановлена в полном объеме

Плановая помощь в поликлиниках Москвы восстановлена в полном объеме
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы./АГН Москва
Улучшение ситуации с COVID-19 позволило вернуть районные медучреждения к обычному режиму работы

В Москве восстановлена плановая помощь в поликлиниках. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов",

– пояснила Анастасия Ракова.

По ее данным, уже сейчас почти половина пациентов могут записаться на прием к терапевту в день обращения или на следующий, а 93% пациентов – на ближайшие три дня. К узкопрофильным специалистам, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог, уролог, 90% пациентов могут попасть в течение недели.

В начале года из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 москвичам рекомендовали отложить визиты в поликлинику, если речь не шла об экстренных случаях. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, сотрудники амбулаторного звена, принявшие на себя основной удар эпидемии зимой, будут премированы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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