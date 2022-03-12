Прибавляют количество жира: диетолог назвала вредные для фигуры продукты

Прибавляют количество жира: диетолог назвала вредные для фигуры продукты
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
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Из-за определенной пищи лишний вес не уходит

Накопление жировых отложений в животе могут вызвать совершенно неожиданные продукты питания. Об этом сообщила диетолог Триста Бест. По словам эксперта, употребление этой пищи в больших количествах негативно сказывается на процессе похудения. 

Так, всеми любимый сыр, который является полезным продуктом, может существенно осложнить путь к идеальной фигуре. Дело в том, что сыр содержит довольно высокий процент питательности и жирности, но многие на обращают на это внимание и едят его в больших количествах. В результате живот растет, а вес не уменьшается. 

Вызывать накопление жира могут и салатные соусы. Вообще, салаты являются одним из главных блюд в рационе при попытке похудеть. Однако те их них, которые приготовлены с майонезом или калорийной заправкой, лишь способствуют набору веса и появлению жира на животе. 

Наконец, на лишние килограммы влияет такая пища, как ветчина, колбаса, и другие готовые продукты из мяса. По словам диетолога, в них содержится большое количество натрия и насыщенных жиров, которые влияют на набор веса. 

Ранее мы писали о продуктах, которые помогут избавиться от лишних килограммов после 50 лет. Важно включить в рацион нежирное мясо, овощи и фрукты. А вот от сладостей и мучного лучше воздержаться. 

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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