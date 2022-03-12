Врач рассказала об опасности популярных средств от стресса

Врач рассказала об опасности популярных средств от стресса
Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / www.globallookpress.com
Некоторые препараты вызывают зависимость

При проявлении той или иной симптоматики стресса необходимо срочно приступить к лечению. Однако это не значит, что можно использовать оказавшуюся под рукой валерьянку или корвалол, указала врач-терапевт Надежда Капнинская.

К подобным препаратам следует отнестись с величайшей осторожностью. Корвалол вызывает привыкание и зависимость, и потому от него будет отказаться сложно. Неграмотное употребление настоек валерианы грозит паническими атаками с постоянными нарушениями сна. Если применять препарат больше отведенной в рекомендациях дозы, нарушается работа кишечника, что становится причиной запоров.

Травяные чаи оказывают положительный эффект, но их назначение – в компетенции лечащего врача. Практически все растения лекарственного воздействия имеют противопоказания с побочкой. Поэтому необходимо соблюдать осторожность – особенно аллергикам.

Лечение гипертонии несовместимо с приемами женьшеня, пиона и прочих трав, поднимающих артериальное давление. Ограничения распространяются и на беременных женщин. В первые три месяца под запретом использование душицы с чабрецом (сильно повышают тонус матки). 

Однако существуют чаи, которые не навредят здоровью. Это то, что пьют каждый день: шиповник, листья ежевики и малины, которые можно взять за основу. А оптимальнее всего принимать аптечные сборы, назначенные квалифицированным медиком, указала специалист в интервью для РИА "Новости".

Ранее терапевт поделилась главными правилами, соблюдение которых поможет сохранить молодость кожи и существенно замедлить старение организма.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту

Минск благодарен Москве за превентивный удар по позициям ВСУ

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram

Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей