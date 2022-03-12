Некоторые препараты вызывают зависимость

При проявлении той или иной симптоматики стресса необходимо срочно приступить к лечению. Однако это не значит, что можно использовать оказавшуюся под рукой валерьянку или корвалол, указала врач-терапевт Надежда Капнинская.

К подобным препаратам следует отнестись с величайшей осторожностью. Корвалол вызывает привыкание и зависимость, и потому от него будет отказаться сложно. Неграмотное употребление настоек валерианы грозит паническими атаками с постоянными нарушениями сна. Если применять препарат больше отведенной в рекомендациях дозы, нарушается работа кишечника, что становится причиной запоров.

Травяные чаи оказывают положительный эффект, но их назначение – в компетенции лечащего врача. Практически все растения лекарственного воздействия имеют противопоказания с побочкой. Поэтому необходимо соблюдать осторожность – особенно аллергикам.

Лечение гипертонии несовместимо с приемами женьшеня, пиона и прочих трав, поднимающих артериальное давление. Ограничения распространяются и на беременных женщин. В первые три месяца под запретом использование душицы с чабрецом (сильно повышают тонус матки).

Однако существуют чаи, которые не навредят здоровью. Это то, что пьют каждый день: шиповник, листья ежевики и малины, которые можно взять за основу. А оптимальнее всего принимать аптечные сборы, назначенные квалифицированным медиком, указала специалист в интервью для РИА "Новости".

Ранее терапевт поделилась главными правилами, соблюдение которых поможет сохранить молодость кожи и существенно замедлить старение организма.