Мгновенный эффект: раскрыто необычное свойство хозяйственного мыла

Мгновенный эффект: раскрыто необычное свойство хозяйственного мыла
Фото: pixabay.com
Мало кто знает о его полезных качествах

Многие часто ломают голову над тем, какие средства помогут сделать кожу более молодой и свежей. Зачастую девушки тратят огромное количество денег на дорогие крема и сыворотки. Оказывается, средство с омолаживающим эффектом – хозяйственное мыло. Оно есть дома практически у каждого человека и стоит совершенно недорого. 

О его полезных свойствах рассказала врач-косметолог Ольга Ларцева. Эксперт заявила, что если умываться хозяйственным мылом два раза в неделю, кожа станет намного мягче, ровнее, и приобретет более здоровый и молодой вид. Такая процедура будет очень полезна для лица, а потратится на нее минимальное количество денег и времени. 

Чтобы достигнуть омолаживающего эффекта, использовать нужно "серое" мыло. После умывания обязательно следует намазать лицо кремом, причем подойдет абсолютно любой из вашего ухода, даже обычный детский. Если выполнять подобную процедуру два раза в неделю, вы уже скоро заметите результат. 

Ранее эксперт рассказала об опасности некоторых препаратов от стресса. Дело в том, что популярные средства могут вызвать зависимость, от которой будет сложно избавиться. Самое страшное здесь то, что их применение будет иметь неприятные последствия для организма. Например, высок риск столкнуться с паническими атаками и проблемами со сном. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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