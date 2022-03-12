Ученые рассказали об иновационной схеме лечения тяжелых последствий ковида

Ученые рассказали об иновационной схеме лечения тяжелых последствий ковида
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие переболевшие встречаются с постковидной симптоматикой

Почти в половине случаев у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются изменения в легких. Повторная госпитализация после выписки и смертность пожилых пациентов встречается примерно в 27% случаев. Об этом рассказали медицинские специалисты на Всероссийской конференции "Экспертный опыт работы в условиях пандемии. Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов".

Доктор медицинских наук, академик РАН Александр Чучалин утверждает, что вирус трансформировался в опасный инфекционный агент, который способен провоцировать развитие длительного постковидного периода. Это может серьезно ухудшить качество жизни человека. 

Коронавирус поражает сосуды, влияет на восстановление ткани легких. Изменение структуры органа из-за инфекции может перерасти в фиброз. Пациенты страдают от астмоподобного кашля, сильной отдышки с ощущением стеснения в груди. В последствии это может спровоцировать острый респираторный дистресс-синдром, угрожающий жизни человека. 

"Легкое начинает напоминать жженую резину. Оно сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец", – рассказал Чучалин.

Согласно данным британских ученых, смертность в постковидный период в 3-4 раза выше, чем в острую фазу. Для предотвращения тяжелых последствий инфекции медикам приходится сочетать классические и иновационные методы лечения. 

Использование препаратов с содержанием гиалуронидазы – фермента, улучшающего диффузию кислорода в ткани, – помогает улучшению качества жизни пациента в постковидном периоде. Для науки это стало большим достижением.

Однако и острая фаза заболевания может привести к респираторному дистресс-синдрому, напоминает заслуженный врач, доктор медицинских наук Рустэм Хамитов. Сила воспалительной реакции зависит от вирусной нагрузки, сопутствующих заболеваний и состояния иммунитета пациента. 

Зачастую у заболевшего ковидом наблюдается скопление гиалуроновой кислоты в легочной ткани, что отягощает состояние человека. По словам профессора, значительную эффективность в терапии показал препарат "Лонгидаза". Он отметил, что после приема наблюдается положительная динамика по сравнению с тем, что было в момент госпитализации. 

У 44% пациентов, принимавших лекарство, показатели жизненной емкости легких улучшились более чем на 10%. Кроме того, повысилась толерантность к физическим нагрузкам. В некоторых случаях это помогло полностью уйти от отдышки. 

Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Москва отомстила Западу за санкции – СМИ

Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине

Эрдоган выступил с резким заявлением о России

Турецкий лидер накинулся с обвинениями на европейские страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей