Многие переболевшие встречаются с постковидной симптоматикой

Почти в половине случаев у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются изменения в легких. Повторная госпитализация после выписки и смертность пожилых пациентов встречается примерно в 27% случаев. Об этом рассказали медицинские специалисты на Всероссийской конференции "Экспертный опыт работы в условиях пандемии. Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов".

Доктор медицинских наук, академик РАН Александр Чучалин утверждает, что вирус трансформировался в опасный инфекционный агент, который способен провоцировать развитие длительного постковидного периода. Это может серьезно ухудшить качество жизни человека.

Коронавирус поражает сосуды, влияет на восстановление ткани легких. Изменение структуры органа из-за инфекции может перерасти в фиброз. Пациенты страдают от астмоподобного кашля, сильной отдышки с ощущением стеснения в груди. В последствии это может спровоцировать острый респираторный дистресс-синдром, угрожающий жизни человека.

"Легкое начинает напоминать жженую резину. Оно сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец", – рассказал Чучалин.

Согласно данным британских ученых, смертность в постковидный период в 3-4 раза выше, чем в острую фазу. Для предотвращения тяжелых последствий инфекции медикам приходится сочетать классические и иновационные методы лечения.

Использование препаратов с содержанием гиалуронидазы – фермента, улучшающего диффузию кислорода в ткани, – помогает улучшению качества жизни пациента в постковидном периоде. Для науки это стало большим достижением.

Однако и острая фаза заболевания может привести к респираторному дистресс-синдрому, напоминает заслуженный врач, доктор медицинских наук Рустэм Хамитов. Сила воспалительной реакции зависит от вирусной нагрузки, сопутствующих заболеваний и состояния иммунитета пациента.

Зачастую у заболевшего ковидом наблюдается скопление гиалуроновой кислоты в легочной ткани, что отягощает состояние человека. По словам профессора, значительную эффективность в терапии показал препарат "Лонгидаза". Он отметил, что после приема наблюдается положительная динамика по сравнению с тем, что было в момент госпитализации.

У 44% пациентов, принимавших лекарство, показатели жизненной емкости легких улучшились более чем на 10%. Кроме того, повысилась толерантность к физическим нагрузкам. В некоторых случаях это помогло полностью уйти от отдышки.

