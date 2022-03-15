Психотерапевт назвала положительные стороны блокировки Instagram

Психотерапевт назвала положительные стороны блокировки Instagram
Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Ограничения помогут восстановить здоровье детей

Блокировка социальной сети Instagram благотворно повлияет на состояние несовершеннолетних граждан. Об этом рассказала психотерапевт Альбина Локтионова. По ее словам, чем меньше времени дети и подростки проводят в виртуальном мире, тем лучше это сказывается на их ментальном здоровье.  

Эксперт отметила, что существуют нормативы по времени, которое ребенку можно проводить в интернете. Так, для детей от семи до девяти лет это 20 минут, для ребенка доподросткового возраста – полчаса, а для подростков ограничения составляют час в день. Из-за социальных сетей несовершеннолетние граждане сидят в интернете намного больше, вследствие чего у них теряется связь с реальностью. 

Психотерапевт добавила, что нарушение данных нормативов может привести к отклонениям в пищевом поведении и двигательной активности у детей. Альбина Локтионова подчеркнула, что наша сущность живет лишь через взаимодействия в реальном мире, поэтому в вымышленном проводить много времени не рекомендуется. Таким образом, ограничение одной из самых популярных социальных сетей действительно благоприятно скажется на детском здоровье. 

Напомним, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram на территории России. Ограничения вступили в силу с 14 марта. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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