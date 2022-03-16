Они помогут избавить организм от негативных эмоций

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, благодаря которым можно побороть стресс. Во время того, как человек переживает, нервной системе требуется большее количество витаминов группы В. Также организму может помочь обрести спокойствие и расслабиться такой элемент, как магний.

Продуктами, которые восполняют дефицит данных веществ, являются гречневая крупа, всевозможные орехи и семечки. Диетолог настоятельно рекомендует включить их в свой рацион. Помимо этого, следует употреблять рыбу жирных сортов, различные растительные масла и морепродукты. Дело в том, что они содержат в себе омегу-3, которая также может поддержать организм.

Диетолог предупредила, что главное – не переедать во время стресса. Наши предки, насыщаясь калорийной едой, понимали, что это необходимость для выживания, так как возможность как следует поесть у них была не всегда. Поэтому стресс наш организм до сих пор на генетическом уровне воспринимает как угрозу для жизни, и из-за этого возникают попытки заесть негатив едой.

Наконец, эксперт посоветовала пить больше чистой воды в тяжелые периоды. Оказывается, ее недостаток может спровоцировать упадок сил и повышенную тревожность.

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