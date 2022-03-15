Как нарушают права покупателей в России: юрист назвала самые частые ситуации

Как нарушают права покупателей в России: юрист назвала самые частые ситуации
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Потребитель всегда может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор

15 марта является днем защиты прав потребителей. По этому случаю юрист Яна Бондаренко рассказала о самых частых случаях, в которых данные права нарушаются. 

В частности, незаконной является ситуация, когда стоимость товара в чеке не соответсвует той, что указана на ценнике, передает слова эксперта интернет-издание URA.RU. Неправильным также будет случай, при котором продавец не возвращает деньги за товар при отсутствии чека. Еще права потребителя нарушаются, если в магазине отказываются без дополнительной платы поменять ранее купленный товар на аналогичный, например, другого цвета или размера. 

Специалист рассказала, что нужно делать в случае, когда у покупателя нет на руках чека, но ему при этом необходимо вернуть деньги за товары. Если оплата была произведена картой, то проблем не возникает. По выписке можно увидеть, когда и во сколько человек совершил покупку. Если же покупатель заплатил за товар наличными, необходимо найти свидетелей, которые это подтвердят. 

При нарушении прав покупатель всегда может обратиться с жалобой на конкретный магазин в Роспотребнадзор, подытожила юрист. 

Ранее стало известно о том, что Москва в рамках офсетного контракта получила первые лекарства. Теперь бизнес инвестирует производство необходимой региону продукции, а его руководство взамен совершает определенный объем закупок.  

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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