Потребитель всегда может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор

15 марта является днем защиты прав потребителей. По этому случаю юрист Яна Бондаренко рассказала о самых частых случаях, в которых данные права нарушаются.

В частности, незаконной является ситуация, когда стоимость товара в чеке не соответсвует той, что указана на ценнике, передает слова эксперта интернет-издание URA.RU. Неправильным также будет случай, при котором продавец не возвращает деньги за товар при отсутствии чека. Еще права потребителя нарушаются, если в магазине отказываются без дополнительной платы поменять ранее купленный товар на аналогичный, например, другого цвета или размера.

Специалист рассказала, что нужно делать в случае, когда у покупателя нет на руках чека, но ему при этом необходимо вернуть деньги за товары. Если оплата была произведена картой, то проблем не возникает. По выписке можно увидеть, когда и во сколько человек совершил покупку. Если же покупатель заплатил за товар наличными, необходимо найти свидетелей, которые это подтвердят.

При нарушении прав покупатель всегда может обратиться с жалобой на конкретный магазин в Роспотребнадзор, подытожила юрист.

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