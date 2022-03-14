"ВКонтакте" нашла выход для расстроенных блокировкой Instagram пользователей

Любимые фотографии можно сохранить

После того, как надзорное ведомство нашей страны приняло решение заблокировать Instagram, многие пользователи социальной сети серьезно расстроились. При этом сейчас фиксируется небывалый рост аудитории "ВКонтакте", большинство переходят именно на этот ресурс. Для того чтобы сделать миграцию максимально удобной, эксперты "ВКонтакте" разработали специальное приложение по переносу фотографий из Instagram.

Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующая операция занимает всего несколько минут и выполняется за пару кликов, при этом фотоматериалы будут размещены в закрытом альбоме.

Все, что потребуется пользователю – указать в специальном приложении ссылку на свой аккаунт в заблокированной социальной сети.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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