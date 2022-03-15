Поступают все более обнадеживающие сведения о состоянии политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выздоравливает "медленно, но верно". Об этом сообщает во вторник, 15 марта, телеграм-канал SHOT со ссылкой на лечащих политика врачей.

По словам медиков, состояние Жириновского "стабильно тяжелое", показатели жизнедеятельности "скачут". Но в целом динамика положительная. По крайней мере, человек в сознании, хотя из-за препаратов большую часть суток спит, а когда просыпается – "буянит".

"Когда действие седативных препаратов потихоньку прекращается, Жириновский, приходя в себя, чуть-чуть ругается",

– пишет SHOT. Медики пояснили, что дают 75-летнему политику успокоительное, чтобы он больше отдыхал и скорее восстановился.

Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля с коронавирусом, из-за которого обострились сопутствующие заболевания. Сейчас, по словам однопартийцев и коллег по Думе, политик возвращается в информационную повестку.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев напомнил, что глава ЛДПР в свое время делал неожиданные политические предсказания, которые впоследствии сбывались. Насчет Украины у Жириновского тоже было пророчество.