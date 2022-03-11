Теперь доступ к соцсети будет ограничен

Сегодня, 11 марта, разгорелся грандиозный скандал вокруг популярной социальной сети Instagram. Из-за того, что управляющая компания Meta официально разрешила публиковать на своих ресурсах призывы к расправе над россиянами, властям нашей страны пришлось оперативно реагировать.



Так, в пятницу на сайте Роскомнадзора появилась информация о том, что после соответствующего требования Генпрокуратуры страны было решено ввести ограничения на доступ к соцсети Instagram.

В то же время Следственный комитет возбудил уголовные разбирательства по двум статьям. Одна из них – о содействии террористической деятельности, вторая – о публичных призывах к экстремизму.