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Сегодня, 11 марта, разгорелся грандиозный скандал вокруг популярной социальной сети Instagram. Из-за того, что управляющая компания Meta официально разрешила публиковать на своих ресурсах призывы к расправе над россиянами, властям нашей страны пришлось оперативно реагировать.
Так, в пятницу на сайте Роскомнадзора появилась информация о том, что после соответствующего требования Генпрокуратуры страны было решено ввести ограничения на доступ к соцсети Instagram.
В то же время Следственный комитет возбудил уголовные разбирательства по двум статьям. Одна из них – о содействии террористической деятельности, вторая – о публичных призывах к экстремизму.
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