В Москве создан Центр инновационных технологий в здравоохранении

Задача МЦИТЗ - помогать разработчикам и проводить клинические испытания новых проектов

Пандемия COVID-19 наглядно показала, что в современных условиях недопустимо годами ждать выпуска какого-то нового препарата или внедрения новых медицинских технологий. Новаторские решения и их апробация должны занимать считанные месяцы. На это указал мэр Сергей Собянин, ознакомившись с медицинскими стартапами в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ).

По словам градоначальника, МЦИТЗ на проспекте Вернадского призван решать сразу несколько задач: проводить клинические испытания, оказывать содействие инновационным компаниям, внедрять новые технологии в ведущих клиниках города, поддерживать молодые коллективы новаторов и привлекать специалистов лучших университетов.

В настоящее время в 30 московских клиниках ведутся пилотные испытания 92 проектов, получивших положительное заключение Департамента здравоохранения, сообщает портал mos.ru.

В 2021 году МЦИТЗ открыл собственный медицинский технопарк. Его резидентами сейчас являются 19 инновационных компаний, занимающихся исследования в области генетических технологий, онкологии, искусственного интеллекта.