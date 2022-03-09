Россия вышла на самообеспечение базовыми продуктами

Объявленный 8 лет назад курс на импортозамещение успешно реализован

В России налажено собственное производство базовых продуктов. Работа в этом направлении велась последние 8 лет. За это время часть импортной продукции полностью заместилась качественной отечественной. На это указал первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко.

Он отметил, что Россия уже 6 лет подряд является крупнейшим поставщиком пшеницы в мире. В стране значительно увеличено собственное производство мяса птицы и свинины, достигнута полная самообеспеченность молочной продукцией, в том числе сырами, передает "Эксперт". Объем собственных огурцов и помидоров практически полностью покрывает потребительский запрос.

Ассортимент российской алкогольной продукции за последние годы тоже расширился, а ее качество повысилось, особенно после принятия в 2019 г. закона о виноделии. Производство пива также выросло в три раза.

По словам депутата, это произошло за счет регулярных инвестиций в пищевую отрасль. Так, только в Москве в 2021 г. было выдано более 100 млн рублей субсидий на эти цели. В результате объем производства продуктов питания в столице в 2021 году увеличился на 8,2% по сравнению с 2020-м. А в 2020-м рост составил 41% по сравнению с 2019-м.

Важно, что в последние годы РФ также усердно переориентировала рынки с Запада на Восток, наращивала торговые связи с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом, Филиппинами. Сейчас азиатское направление в торговле выглядит очень перспективно и взаимовыгодно.

Ранее под давлением западных властей из РФ стали уходить иностранные компании. Впрочем, многие подчеркивают, что мера "временная", поэтому ограничиваются только запретом на поставки продукции и не закрывают заводы на территории России.