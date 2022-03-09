Ограничения ЦБ РФ на операции с валютой: последствия для граждан объяснил эксперт

До осени снять наличными можно только доллары

Банк России ввел до 9 сентября 2022 г. ограничения на операции с валютой.

Деньги на валютных счетах остаются в сохранности, проценты по вкладам начисляются на прежних условиях. Но снять наличными можно не более $10 тыс. Если нужно больше, сумма будет выдана рублями по рыночному курсу. Если вклад в другой валюте, например, в евро, то деньги будут конвертироваться по действующему курсу и выданы в долларах, говорится на сайте ЦБ РФ.

Купить наличную валюту в течение ближайшего полугода в РФ не получится. Продать можно любую сумму в любом банке.

Как пояснил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, ЦБ РФ пошел на эти меры, чтобы оградить рубль от негативных действий спекулянтов. Когда власти ЕС ввели запрет на ввоз в Россию евро, многие кинулись в банки снимать наличные. Банкнот, естественно, стало не хватать. Шаги ЦБ снизят ажиотаж.

"Эти меры временные, и ЦБ в случае улучшения ситуации может отменить данные правила до 9 сентября",

– приводит RT мнение Сергея Суверова. До тех пор некоторые неудобства могут испытывать россияне, которые отправятся в поездку за рубеж, если в тех странах не принимают карту "МИР".

Впрочем, в действительности, простых граждан это мало затронет. По статистике, более 90% валютных вкладов россиян составляют суммы менее $10 тыс. То есть почти все граждане при желании смогут получить наличку.

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