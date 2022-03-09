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В Турции спрогнозировали "ужасные" последствия санкций против России

В Турции спрогнозировали "ужасные" последствия санкций против России
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Заменить отечественную нефть на мировом рынке будет очень сложно

Во вторник, 8 марта, американский лидер Джо Байден наложил эмбарго против российского нефтяного рынка из-за специальной военной операции по защите мирных жителей независимых республик Донбасса. Последствия решения президента США для мировой экономики оценили в министерстве энергетики Турции. 

Заместитель главы ведомства Альпарслан Байрактар заявил, что санкции, введенные Вашингтоном против энергетической отрасли нашей страны, будут иметь "ужасные последствия" для глобального нефтяного рынка.

В интервью РИА Новости чиновник отметил, что в условиях роста экономики на фоне спада пандемии коронавируса от нефтедобывающих стран, наоборот, требуется увеличение производства. По его словам, Москва является крупнейшим добытчиком сырья, поэтому заменить отечественную нефть в мире будет весьма проблематично.

Заместитель министра также подчеркнул, что американские санкции могут иметь негативный эффект и для других стран. Он напомнил, как ограничения, введенные США против Ирана, ударили по Турции.

Ранее в России нашли замену международным платежным системам, которые ограничили работу с отечественными банками из-за западных санкций. Кредитные организации готовы начать сотрудничество с китайской компанией UnionPay.

Борис ЭЛЬФАНД |
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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