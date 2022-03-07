Российские звезды в панике пытаются спасти свои накопления

Российские звезды в панике пытаются спасти свои накопления
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты сделали выбор не в пользу евро или доллара

Российские артисты, которые на новогодних корпоративах заработали миллионы, на фоне введенных санкций против России начали думать, как сберечь свои деньги. Многие из них уже нашли выход из ситуации, однако западной валюте они решили не доверять.

Как пишет "Комсомольская правда", многие звезды перевели свои накопления в криптовалюту. Сильнее всех отличилась Ольга Бузова, которая некоторое время назад пыталась даже запустить BUZCOIN, но идея провалилась. Сейчас она сделала выбор в пользу классической крипты. 

Анна Калашникова тоже перевела свои деньги в цифровой вид. По ее словам, криптовалюта сейчас более привлекательна, поскольку ей не страшны ни западные санкции, ни блокировки. 

По ее словам, на аналогичный шаг пошел и Иван Ургант, чей гонорар за один выход составлял не менее 50 тысяч евро, и репер Элджей.

Тем не менее, у крипты есть и обратная сторона медали. Курс цифровой валюты неустойчив, поэтому на разнице порой можно потерять солидную сумму. Финансовые аналитики уверяют, что в будущем ситуация изменится.

Источник: Комсомольская правда
Роман ИГНАТОВ
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