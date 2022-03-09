Избирательный подход Вашингтона к поставкам энергоносителей из РФ объяснил специалист

Белый дом объявил о запрете импорта энергоносителей из России, но с одним исключением. Выяснилось, эмбарго не касается обогащенного урана. Как пояснил главред портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, США не решились оставить свои АЭС без топлива.

По информации "Рейтера", половину ядерного топлива США получают из России, Казахстана и Узбекистана. Отказ от российского урана неизбежно приведет к его дефициту и высоким ценам на топливо других поставщиков. В итоге американская атомная энергетика может не пережить кризис.

"Целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, а то и убыточны. Отказ от поставок обогащенного урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо будет соломинкой, ломающей спину верблюду",

– приводит РИА "Новости" мнение эксперта.

В настоящее время 20% электроэнергии в США производят 93 блока АЭС. Собственного производства урана в Америке нет.

Накануне президент США Джо Байден ввел эмбарго на нефть, газ и уголь из России. Его европейские союзники по антироссийской коалиции отказались следовать этому примеру.