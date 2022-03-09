Париж призвали подумать о французских гражданах, предприятиях и экономике в целом

Планы Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти можно сравнить с совершением харакири. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России – плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", – сказала политик в эфире телеканала France-2.

Она подчеркнула, что подобный рычаг давления на Москву стал бы санкциями против граждан Пятой Республики, французских предприятий, экономики в целом, которой "понадобились бы годы для восстановления".

Негативные последствия от подобных рестрикций будут еще сильнее, чем от влияния пандемии коронавируса, считает Ле Пен. По ее мнению, лучшим вариантом урегулирования ситуации вокруг Украины остается дипломатия.

Кроме того, она возразила действующему лидеру нации Эммануэлю Макрону и тем, кто, как экс-президент Франсуа Олланд, "жалуется на зависимость от российского газа". Ле Пен отметила, что такое положение дел стало "прямым следствием их недальновидной политики и их серьезных стратегических ошибок, которые ослабили" Францию в последние годы.

Напомним, накануне Вашингтон объявил о запрете импорта российских углеводородов, а Лондон анонсировал о прекращении поставок энергоносителей из РФ к концу 2022 года. На этом фоне в ЕС поспешили заявить о том, что не собираются следовать примеру американцев.

